Актер Матросов прокомментировал жесткую аварию с машиной ДПС в Москве

Актер Денис Матросов, который был за рулем Porsche во время аварии с машиной полиции в Москве, дал первый комментарий о произошедшем. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Стало известно, что Матросов в момент ДТП был в иномарке, которая принадлежит его жене Оксане Рудич-Каструбиной. По предварительной версии, полицейская машина двигалась во время погони за нарушителем на красный сигнал светофора, проблесковые маячки были включены.

Матросов сказал журналистам, что находится в шоковом состоянии, мягко говоря, и сильно переживает за «ребят на второй машине». Актер выразил надежду, чтобы у них все обошлось. Напомним, что в ДТП пострадали два сотрудника полиции — они находятся в тяжелом состоянии. Сам актер сейчас в шоковом состоянии, также у него повреждена нога.

Напомним, что сам инцидент произошел в московском районе Лианозово.