SHOT: в Белгороде BMW X7 на бешеной скорости влетел в машину «скорой» — погибли две девушки-фельдшера

Страшная авария произошла в Белгороде в пятницу, 7 февраля – BMW X7 на полной скорости протаранил машину скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, приводят подробности инцидента.

По предварительной информации журналистов, за рудем внедорожника находился 31-летний Рамазан Гаджимурадов – детский тренер по ММА в Мурманской области. Он решил проехать перекресток проспекта Славы и улицы Попова на красный свет и на скорости больше, чем в 100 километров в час, уточняет канал. Также, по некоторым данным, у виновника аварии имеются признаки алкогольного опьянения.

В результате столкновения машину «скорой» отбросило на тротуар, и она врезалась в стену здания. Туда же откинуло и иномарку. Стало известно, что в результате страшной аварии погибло два человека – это фельдшеры 38-летняя Ольга и 45-летняя Марина, у которых остались дети.

Напомним, что в пятницу в Москве произошло ДТП с участием звезды сериала «Кармелита» и машиной ДПС.