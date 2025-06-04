Моргенштерн вернулся из рехаба

Моргенштерн* завершил реабилитацию, проведя пять месяцев в рехабе, куда лег из-за проблем с алкоголем и депрессией. Об этом пишет Super.ru.

Моргенштерн вернулся к публичной жизни после пяти месяцев в реабилитационном центре. Артист, ранее открыто заявлявший о борьбе с алкогольной зависимостью и депрессией, добровольно начал лечение в конце 2024 года. Сейчас он сообщил, что завершил первый этап восстановления и чувствует себя совершенно иначе.

По словам рэпера, именно в рехабе он впервые осознал истинные причины своей зависимости и отказался от прежнего образа жизни. Пять месяцев в изоляции от внешнего мира он назвал не наказанием, а важным началом нового пути. Пребывание в клинике дало ему ощущение уюта и внутреннего покоя — настолько, что уезжать оттуда не хотелось.

Моргенштерн дал понять, что не просто перестал пить, а научился жить иначе. Он не стал уточнять, какие именно методики применялись во время реабилитации, но дал понять, что ключевым оказался не запрет, а осознание.

Ранее жена Джигана Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат недалеко от Москвы.

*признан в России иноагентом