Московский суд запретил треки OG Buda и Платина

Московский суд заблокировал треки OG Buda и Платина по обвинению в пропаганде наркотиков и оправдании терроризма. Решение о запрете уже вступило в силу и направлено в Роскомнадзор для исполнения. Об этом сообщает ТАСС.

Преображенский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры, признав несколько композиций рэперов Платина (Роберт Плаудис) и OG Buda (Григорий Ляхов) запрещенными к распространению на территории России. Решение вступило в силу немедленно.

Под запрет попали конкретные треки: «Актриса», «На трапе», а также «Ганг аутро». В материалах суда указано, что их тексты содержат пропаганду наркотических веществ и аморального образа жизни. Отдельно отмечено оправдание деятельности международного террориста Усамы бен Ладена.

Доступ к прослушиванию композиций на платформе Genius уже ограничен. Для исполнителей это не первый конфликт с законом — до этого Платина был оштрафован на 4 тыс. руб. за потребление наркотиков с последующим решением о его депортации из России.

Ранее в России запретили песню Noize MC.