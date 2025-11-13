«Может, видосы свои покажешь?»: Футболист Дзюба и актер Попов устроили драку на мероприятии

Известный футболист Артем Дзюба и актер Павел Попов устроили потасовку на светском мероприятии в Москве. Причиной конфликта стала провокационная реплика актера о личных видео Дзюбы, после которой спортсмен немедленно атаковал обидчика. Об этом сообщает телеграм-канал Super.ru.

Инцидент с участием знаменитого футболиста и популярного актера произошел во время светского приема. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Super, видно, как между мужчинами сначала завязывается словесная перепалка. Обстановка накалилась после того, как Попов в язвительной форме предложил Дзюбе продемонстрировать его личные видео. Эта реплика была расценена окружением как прямой намек на старый скандал с приватными записями футболиста.

Сразу после провокационного вопроса Дзюба с криком бросился на обидчика. Присутствующим едва удалось разнять спортсмена и актера, не дав конфликту перерасти в полноценную драку. Ни один из участников инцидента пока не прокомментировал случившееся.

