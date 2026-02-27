«Мы не сдулись»: Татьяна Тарасова подвела итоги четырех лет изоляции российского спорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ключевым итогом последних четырех лет для отечественной спортивной отрасли стало сохранение ее конкурентоспособности и кадрового потенциала. Об сообщает РБ.

По мнению специалиста, в условиях длительного отстранения от международных турниров российским атлетам и тренерам удалось избежать профессионального упадка. Тарасова подчеркнула, что в фигурном катании по-прежнему воспитываются способные спортсмены, а наставники продолжают работу на высоком уровне.

Санкции в отношении российского спорта действуют с 2022 года, и на протяжении этого времени большинство атлетов были лишены возможности выступать на мировых первенствах. Тем не менее в 2026 году процесс возвращения россиян на международную арену начался, хотя и в ограниченном формате. Так, на прошедших зимних Олимпийских играх в Италии смогли выступить 13 представителей России, которые получили нейтральный статус.

Комментируя текущее положение дел, Тарасова отметила, что сам факт продолжения активной спортивной жизни в стране является серьезным достижением. Она выделила наличие талантливой молодежи во всех дисциплинах фигурного катания как доказательство того, что система подготовки не разрушена.

