Российские спортсмены — участники Паралимпиады обратили внимание на тот факт, что их обделили подарками, которые полагались каждому участнику. Об этом сообщило РИА Новости в понедельник, 16 сентября.

Стало известно, что каждому участнику в подарочный набор полагался смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 в позолоченном корпусе с изображением олимпийских колец. Но вряд ли наши спортсмены обратили внимание на этот факт исключительно из-за «нового телефона» — нет, вопрос здесь все же в национальной дискриминации: пока подарки вручались лучшим представителям других стран, наши лишь стояли молча.

По словам трехкратного паралимпийского чемпиона по легкой атлетике Андрея Вдовина, обделение произошло именно по национальному признаку — якобы делегация русских спортсменов не является официальной, и поэтому спортсменам буквально «не положено».

Ранее сообщалось о том, что тот, кто стрелял в Трампа, голосовал за него в 2016 году.