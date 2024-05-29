На Украине умер актер театра и кино Богдан Козак

Ушел из жизни советский и украинский актер, режиссер и театральный педагог Богдан Козак. Об этом сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

Он заявил, что Козак скончался во вторник, 28 мая. Актеру было 83 года. Причину смерти Козицкий не уточнил. Он назвал актера одной из самых ярких фигур современного театрального искусства Украины.

Козак родился 27 ноября 1940 года во Львове. В 1963-м году начал работать в Национальном театре имени Марии Заньковецкой. Был членом-корреспондентом Национальной академии искусств Украины (НАИУ), профессором, деканом факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В 1988-м году Козак получил звание народного артиста Украинской ССР. Актер также был лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Прощание с актером состоится в четверг, 29 мая. Его похоронят во Львове, на Лычаковском кладбище.

Козак дебютировал на экране в 1973 году в картинах «До последней минуты» и «Старая крепость». Он также сыграл в таких картинах как «Старая крепость», «Прошедшее вернуть», «…Время собирать камни» и «Иисус, сын Бога живого».

Козаку принадлежит роль в сериале «Государственная граница. За порогом победы». Там он сыграл генерал-майора Осадчего. Картина представляет собой многосерийный историко-приключенческий телевизионный художественный фильм, производством которого занималась киностудия «Беларусьфильм». Сериал рассказывает о службе советских пограничников в период с 1917-го по 1980-й годы. Действие разворачивается на территории СССР от Дальнего Востока до западных границ.

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