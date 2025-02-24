Наталья Фриске с маленькой дочерью переехала к маме в Реутов

Наталья Фриске, младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, временно сменила место жительства и переехала в родительский дом вместе с маленькой дочерью Луной. Об этом пишет The Voice.

Как оказалось, 38-летняя экс-солистка группы «Блестящие» приняла такое решение из-за отъезда своего отца Владимира Фриске в Дубай.

По словам Натальи, основная цель переезда — составить компанию маме Ольге Копыловой, которой одной «сложно поддерживать порядок» в доме.

Владимир Фриске уехал за границу по делам на неопределенный срок. Наталья отметила, что ее отец планировал вернуться раньше, но планы изменились, и теперь его возвращение ожидается в конце недели. Маленькая Луна, которой сейчас почти два года, уже приготовила дедушке подарок к 23 февраля и с нетерпением ждет его приезда.

Стоит напомнить, что Наталья Фриске впервые стала мамой в апреле 2022 года. Девочке дали необычное имя Луна. Ранее артистка приобрела квартиру в подмосковном Реутове, чтобы быть поближе к родительскому дому, поскольку родители активно помогают ей в воспитании малышки.

У Ольги Копыловой и Владимира Фриске также есть 11-летний внук Платон — сын Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева. После смерти певицы в 2015 году мальчик остался с отцом, однако из-за сложных отношений между Шепелевым и родителями Жанны общение Платона с бабушкой и дедушкой практически прекратилось.

Ранее стало известно о том, что жительница Подмосковья завоевала титул «Мисс Европа-2025».