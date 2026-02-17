«Вы знаете, кто я такой?»: Шайа Лабаф устроил пьяный дебош и драку в Новом Орлеане

Голливудский актер Шайа Лабаф вновь оказался в центре скандала с криминальным подтекстом. На этот раз инцидент произошел в Новом Орлеане. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения и будучи полураздетым (в одном торсе), актер ночью ворвался в местный бар. По словам очевидцев, Лабаф без приглашения попытался прорваться за стойку, заявляя, что хочет «поработать барменом».

После того как персонал заведения отказал неадекватному гостю, Лабаф перешел на крик, используя классическую фразу звездных скандалистов: «Вы вообще знаете, кто я такой?». Сотрудники бара были вынуждены буквально выставить актера на улицу, но на этом дебош не закончился.

Оказавшись на тротуаре, Шайа спровоцировал драку с двумя мужчинами. Свидетели отмечают особую агрессивность актера: он несколько раз возвращался, чтобы «добить» первого оппонента, после чего ударил в лицо второго прохожего. Попытки окружающих удержать разбушевавшуюся звезду не увенчались успехом до приезда правоохранительных органов.

Полиция задержала Лабафа прямо на месте происшествия. Из-за неадекватного состояния его сначала доставили в больницу для медицинского освидетельствования и оказания помощи, а затем официально оформили арест. Актеру вменяют побои по двум эпизодам.

