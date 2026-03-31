Не стало актера из «Улиц разбитых фонарей»: он ушел на 67-м году жизни

На 67-м году жизни скончался Николай Соловьев — заслуженный артист России, известный по работам в «Улицах разбитых фонарей» и «Морских дьяволах». Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского городского драматического театра.

Соловьев стоял у истоков этого театра и отдал ему 32 года жизни. За это время он сыграл более 70 ролей, а в 2006-м получил звание заслуженного артиста. Коллеги называли его по-настоящему любимым и высоко ценимым — и критиками, и зрителями.

Широкой публике Николай Соловьев запомнился по эпизодам в культовых сериалах. В «Улицах разбитых фонарей» он появлялся в 16-м сезоне, снимался и в «Морских дьяволах». Но главной его сценой все же оставался театр.

Коллектив выразил глубокие соболезнования родным и близким. Дата и время прощания станут известны позже. Для многих поклонников российских детективов Соловьев останется одним из тех лиц, которые создавали атмосферу любимых фильмов.

Ранее суд обязал мошенников вернуть Долиной более 60 млн рублей