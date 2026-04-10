«Не видела документов»: Виктория Боня отреагировала на иск от компании Романа Товстика

Накануне фирма потребовал удалить один из роликов Бони, отметив, что его содержание «не соответствует действительности».

Сама телеведущая призналась, что пока не видела документов по делу. О подаче иска она узнала от журналистов. Боня считает, что не сделала ничего противозаконного и не видит необходимости в судебном разбирательстве.

История сотрудничества Бони с этой компанией началась еще в 2018 году. Тогда телеведущая упоминала продукцию NL в своем блоге и продвигала ее. Однако в то же время компания неоднократно критиковалась за «агрессивный маркетинг» и методы привлечения новых партнеров.

Со временем Боня разочаровалась в сотрудничестве. В одном из своих видео она жестко раскритиковала бренд, назвав ее «пирамидой».

