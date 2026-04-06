«Не время для вражды»: фанаты «Зенита» решили не оскорблять «Спартак» из-за Пасхи и патриотизма

Фанаты «Зенита», чьи оскорбительные кричалки в адрес «Спартака» давно стали частью дерби, решили удивить красивым жестом. Причина — не давление властей, не штрафы, а совесть и Пасха. Игра выпала на Страстную неделю — последнюю перед главным христианским праздником. Об этом сообщает Lenta.ru.

В заявлении питерцы сослались на «общую идею патриотизма» и религиозные чувства. По их словам, сейчас не время для вражды. Более того, они намерены договориться о взаимном перемирии с болельщиками «Спартака». Хотя последние пока официально не ответили.

Для тех, кто помнит битвы «хлеб-соль» и файер-шоу у гостиниц, это выглядит как чудо. Еще бы — впервые ультрас добровольно отказываются от главного атрибута дерби: хоровой ругани. Матч в Санкт-Петербурге теперь рискует стать самым вежливым в истории противостояния. Остается надеяться, что пасхальное настроение не покинет фанатов после первого гола.

