НХЛ запретила аккредитовывать журналистов РФ на матчи «Кэпиталз» с Овечкиным

НХЛ запретила аккредитовывать российских журналистов на матчи клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который играет Александр Овечкин. Сообщившая о запрете журналистка Дарья Тубольцева рассказала, что увидеть, как Овечкин станет рекордсменом, было ее заветной мечтой.

Тубольцева утверждает, что официально в НХЛ это не признается и якобы все разрешено. Она выразила сожаление по поводу того, что Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб, и для этого ему осталось всего два года.

«Пару недель назад я прыгала до потолка, когда пресс-атташе «Айлендерс» написал мне: «Дарья, конечно, без проблем. Я вам дам аккредитацию. До встречи в Нью-Йорке». А на следующее утро я увидела письмо в почте от него же: «К сожалению, я не смогу вас аккредитовать. Обратитесь в лигу». Позже мне подтвердили: НХЛ негласно запретила аккредитовывать российских журналистов на матчи «Вашингтона» в апреле», — написала она.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига изменила аватарки в социальных сетях, посвятив их погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. И теперь там изображен профиль российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» в обрамлении надписи The GR8 chase… Alex Ovechkin. GR8, «великая восьмерка» — одно из прозвищ Овечкина в НХЛ.

Также стало известно, что на аукцион выставили два свитера Овечкина, в которых он забрасывал свои 300-ю и 400-ю шайбы в НХЛ.