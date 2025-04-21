Никита Михалков решил отправить подаренное Черномырдиным ружье на фронт

Режиссер Никита Михалков решил передать ружье из своей коллекции на фронт — подарок от Виктора Черномырдина отправится в зону военной операции.

Никита Михалков передаст ружье из своей личной коллекции на нужды российской армии в зоне СВО. Речь идет о Marlin Model 55 Goose Gun калибра 18,5 мм с длинным 36-дюймовым стволом. Это оружие когда-то подарил ему экс-премьер-министр Виктор Черномырдин, известный своей страстью к охоте.

По словам режиссера, ружье обладает высокой дальнобойностью и будет полезно бойцам на передовой. Михалков выразил уверенность, что Черномырдин не был бы против такого решения, ведь оно связано с поддержкой солдат.

Ружье было продемонстрировано в эфире федерального телеканала «Россия 24». Также в передаче зачитывался отрывок из письма от главнокомандующего группировки «Север» генерала Лапина.

Отметим, что Росгвардия освободит владельцев оружия, переданного в зону СВО, от ответственности за отдельные нарушения, если они не повлекли последствий. Этот шаг стал частью программы вовлечения граждан в поддержку армии через легальные механизмы.

Ранее Михалков дал оценку фильму «Анора» с Борисовым, назвав работу «слабой картиной».