Басков предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Певец Николай Басков обнаружил, что мошенники используют его имя и фотографии для привлечения доверчивых граждан в сомнительные инвестиционные проекты. Злоумышленники уже успели собрать с жертв крупные суммы денег.

В социальных сетях набирает обороты новая мошенническая схема — аферисты создают фальшивые инвестиционные проекты, прикрываясь именем Николая Баскова. Об этом пишет The Voice. По информации СМИ, в телеграм-каналах появились сообщения с фотографией певца, где якобы от его лица предлагается стать частью выгодного инвестиционного проекта.

Сам артист незамедлительно отреагировал на ситуацию, опубликовав предупреждение в своем официальном аккаунте. Он категорически открестился от любых инвестиционных инициатив и призвал поклонников не переходить по подозрительным ссылкам и не делиться персональными данными.

По информации пользователей социальных сетей, мошенники активно рекламируют некий проект с ограниченным числом мест, куда уже успели вложиться десятки человек. Суммы «инвестиций» варьируются от 50 до 100 тысяч рублей. При этом подписчики артиста отмечают, что даже стиль написания текстов в мошеннических сообщениях разительно отличается от манеры общения самого Баскова.

Эксперты по кибербезопасности напоминают, что использование имен знаменитостей - один из самых распространенных приемов мошенников для привлечения доверчивых граждан. Они рекомендуют проверять любые инвестиционные предложения через официальные каналы связи артистов и не доверять сомнительным проектам, даже если они прикрываются громкими именами.

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