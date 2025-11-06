«Новые спортивные объекты и стратегия развития»: Владимир Путин прибыл в Самару на Совет по развитию спорта

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самару. В программе его пребывания — ключевое выступление на форуме «Россия — спортивная держава» и проведение важного стратегического совещания. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин начал рабочий визит в Самару, который будет полностью посвящен развитию спорта в России. Главной площадкой для дискуссий станет форум «Россия — спортивная держава», где глава государства выступит с программной речью.

В планах президента — лично осмотреть новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», чтобы оценить современные стандарты спортивной инфраструктуры. Кроме того, в режиме видеоконференции планируется дать старт работе новых спортивных объектов в разных регионах страны.

Кульминацией визита станет проведение заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. На нем ожидается обсуждение конкретных шагов по поддержке отечественных атлетов и масштабной популяризации массового спорта среди россиян.

Ранее сообщалось о том, что президенту РФ вручили альбом с марийским рэпом и русской фолктроникой.