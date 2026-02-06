За комика Нурлана Сабурова внезапно вступились в Государственной думе

В Государственной думе подвергли сомнению законность пятидесятилетнего запрета на въезд в страну для известного стендап-комика Нурлана Сабурова. Заместитель председателя парламента Вячеслав Даванков призвал тщательно проверить обоснованность этого решения, подчеркнув недопустимость наказаний на основе анонимных жалоб. По мнению депутата, необходимо найти компромисс, который позволит артисту вернуться к работе в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел ночью в аэропорту Внуково, куда артист прибыл рейсом из Дубая. Пограничная служба задержала Сабурова и уведомила о закрытии границ для него на полвека. Ситуация вызвала общественный резонанс, так как в России у комика остается имущество, стоимость которого оценивается в сто шестьдесят миллионов рублей.

Вячеслав Даванков в беседе с журналистами отметил, что практика запретов по доносам пагубно влияет на правовое поле. Он выразил надежду на объективное разбирательство, итогом которого станет возможность для Сабурова жить и выступать в стране. Сейчас юристы артиста изучают основания для вынесения столь сурового ограничения. Представители профильных комитетов Госдумы также планируют запросить дополнительные разъяснения у силовых структур для оценки справедливости принятых мер.



Ранее стало известно, что стендап-комик не смог сдать экзамен по истории России.