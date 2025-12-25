Обмен Дивеева на Гонду может сорваться из-за дополнительных условий ЦСКА

«Зенит» может отказаться от обмена нападающего Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщил журналист Legalbet Анар Ибрагимов.

По данным источника, «Зенит» не доволен тем, что армейцы выставляют дополнительные условия. Последнее общение привело к паузе в переговорах. Руководство петербуржцев надеялось закрыть сделку до начала первых сборов, то есть в ближайшие недели.

Сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» на 90% уже договорились об обмене. Центральный защитник с российским паспортом является приоритетной целью петербуржцев, и они готовы не только отдать армейцам Лусиано, но и доплатить €3-5 млн.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, в чем выгода от огромного обмена и возможные риски для обоих клубов.