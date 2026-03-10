Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Американский актер, лауреат премии «Оскар» и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето решил официально закрепить права на использование своего имени в России. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно 10 марта 2026 года, артист подал заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака. Соответствующие документы поступили в ведомство из США еще 5 марта.

Согласно международной классификации товаров и услуг (МКТУ), Джаред Лето планирует зарегистрировать бренд по двум ключевым направлениям, а именно производство и продажа одежды, обуви, а также развлекательные услуги, кино- и телевизионные выступления, музыкальная деятельность.

Регистрация товарного знака позволит артисту не только защитить свое имя от несанкционированного коммерческого использования в РФ, но и легально развивать здесь собственные бизнес-проекты — от выпуска мерча до организации концертов и кинопроизводства.

Ранее блогеру Лерчек диагностировали рак и обнаружили метастазы в легких.