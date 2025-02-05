Олимпийский чемпион рассказал как уговорил Путина встать на коньки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов раскрыл неизвестные подробности о том, как президент России начал заниматься хоккеем. Оказалось, что глава государства учился держать равновесие на льду с помощью обычной табуретки. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Фетисова, история началась во время фестиваля борьбы в «Лужниках», где легендарный хоккеист сидел рядом с президентом. Фетисов рассказал главе государства об истории арены, а затем предложил ему попробовать себя в хоккее. Путин признался, что никогда не стоял на коньках, но согласился попробовать.

На следующий день президенту доставили хоккейную форму, которая сразу пришлась впору. Тренировки начались с самых азов — будущий игрок Ночной хоккейной лиги учился держать баланс на льду, опираясь на табуретку. Занятия проходили с юными хоккеистами, которым глава государства пообещал тренироваться вместе с ними.

Упорство и регулярные тренировки принесли результат — президент не только научился уверенно стоять на коньках, но и стал активным участником хоккейных матчей. В 2011 году по его инициативе была создана Ночная хоккейная лига, где он традиционно выступал под номером 11.

Ранее сообщалось о том, что Фетисов вспомнил, как российский хоккеист показал средний палец Биллу Клинтону.