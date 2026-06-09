«Она снова будет танцевать»: жених Лерчек заявил, что не сомневается в ее выздоровлении

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, уже несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием. Напомним, у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами. Несмотря на тяжелый диагноз, она продолжает жить активной жизнью, чем вызывает и восхищение, и критику.

Недавно жених блогера, танцор Луис Сквиччиарини, опубликовал в соцсетях видео, где он вместе с возлюбленной танцует страстное танго. Он заверил, что Лерчек обязательно вернется к танцам и победит болезнь, передает Teleprogramma.org.

«Моя Лера, живи! Это видео тебе как напоминание, что скоро ты будешь танцевать и растворяться в моих объятиях так же, как и раньше... Ты боец и даже на танцполе, как усердно ты всегда тренировалась и отдавала душу танцу», — написал Луис.

Поклонники блогера поблагодарили его за поддержку и веру в любимую. Несмотря на это, некоторые пользователи осудили Лерчек за активность и отметили, что при четвертой стадии рака ей показан постельный режим.

Сам Лерчек завершила шесть сеансов химиотерапии из девяти запланированных. Между курсами она не сидит сложа руки: следит за производством продукции своего косметического бренда и лично посещает фабрику.

Накануне брат блогера Родион возмутился бестактными вопросами о здоровье сестры. А вот журналист Отар Кушанашвили в очередной раз усомнился в диагнозе и указал, что Лерчек до сих пор не назвала имени своего лечащего врача и не предоставила публичных подтверждений.