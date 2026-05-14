«Переоценили свою значимость»: продюсер Дзюник высмеял Назарова и Васильеву за попытку вернуться в Россию

Известный российский продюсер Леонид Дзюник высказался о ситуации вокруг актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Накануне телеграм-канал Mash сообщил , что актриса написала письмо в Государственную думу РФ, в котором попросила разрешить ей и мужу приехать обратно на родину. Позже артистка назвала эту информацию фейком.

В комментарии Teleprogramma.org Дзюник отметил, что артисты сильно переоценили свою значимость за рубежом. Он считает, что на Западе Назарова знают всего несколько человек. И эти люди — те, кто случайно смотрел сериал «Кухня».

«Ну вот кто такой Назаров? На Западе его знают несколько человек, которые смотрели сериал „Кухня“. И все ведь. Что он из себя представляет со своей, извините, сумасшедшей женой? Они же никто и ничто», — отметил продюсер.

Он также не оставил камня на камне от гастрольной деятельности пары за границей. Он заявил, что Назаров и Васильева выступали только перед эмигрантами, а не перед широкой западной публикой. Дзюник уверен, что даже если семья вернется в Россию, с работой у них будут проблемы. По его мнению, ни один уважающий себя театр не будет с ними сотрудничать после всего, что произошло.

