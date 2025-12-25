«От летчицы до учительницы»: чем запомнилась легендарная Вера Алентова

На 84-м году жизни умерла народная артистка России Вера Алентова. Актриса, чья судьба неразрывно связана с оскароносной картиной «Москва слезам не верит», служила в Театре имени Пушкина шесть десятилетий. РБК собрал главные роли легендарной актрисы.

Вера Алентова ушла из жизни, оставив после себя образы, ставшие для зрителей частью личной истории. Хотя ее фильмография насчитывает более трех десятков работ, всенародную любовь и мировое признание ей принесла одна роль — Катерины Тихомировой в ленте Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Именно эта работа в 1980 году принесла ей звание лучшей актрисы года, а позже — «Оскар» всему фильму. Однако путь к славе был небыстрым. После дебюта в 1965 году в драме «Дни летные» для Алентовой наступила длинная пауза. Вернуться на большой экран ей удалось лишь через десять лет в сериале «Такая короткая долгая жизнь».

Следующей знаковой работой стала главная роль в драме Юлия Райзмана «Время желаний», за которую актриса получила Государственную премию. Не менее важными для культуры стали ее учительница в экранизации «Завтра была война» и поздние работы в фильмах супруга, Владимира Меньшова. Свою последнюю роль в кино она сыграла в 2022 году, но фильм «Ампир V» так и не вышел в широкий прокат.

Более шестидесяти лет Алентова оставалась верной сцене Московского драматического театра имени Пушкина, где ее уход назвали невосполнимой потерей.

Ранее Симоньян выразила соболезнования родным актрисы Алентовой.