«Имела честь быть знакомой»: Маргарита Симоньян отреагировала на смерть Веры Алентовой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на известие о смерти народной артистки СССР Веры Алентовой. В своем телеграм-канале она назвала актрису изумительной и выразила искренние соболезнования ее семье.

Новость о кончине Веры Алентовой, легенды советского и российского кинематографа, вызвала широкий общественный резонанс. Среди тех, кто почтил память актрисы, была и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В своем телеграм-канале Симоньян написала, что для нее это личная потеря. Она подчеркнула, что имела честь быть лично знакомой с Алентовой, и охарактеризовала ее как изумительную актрису и человека. Симоньян также адресовала слова поддержки родным и близким покойной.

Вера Алентова, ушедшая из жизни на 84-м году, навсегда останется в истории кино благодаря роли Катерины в культовом фильме «Москва слезам не верит». Эта работа принесла ей всенародную любовь и стала символом целой эпохи. Прощание с актрисой, как ожидается, пройдет в московском Театре имени Маяковского, которому она отдала более пяти десятилетий своей жизни.

