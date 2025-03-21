Овечкин стал рекордсменом по количеству сезонов с 35 шайбами

Российский нападающий, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 35-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ. Этим он установил рекорд, забросив такое количество шайб в одном сезоне пятнадцать раз.

Овечкин достиг знакового рубежа в матче с «Филадельфией», который завершился со счетом 3:2 в пользу «Кэпиталз». Одновременно с этим он увеличил общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 888, что дает ему второе место в истории лиги по этому показателю. Лидером по количеству голов остается легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

На втором месте по количеству сезонов с 35 шайбами теперь находится Майк Гартнер, который с 1979 по 1989 год выступал за «Вашингтон» и завершил карьеру с 14 сезонами с таким достижением.

До конца регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» предстоит провести еще 13 матчей.

Ранее супруга Александра Овечкина рассказала о симпатии президента США Дональда Трампа к ее мужу.