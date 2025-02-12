«Перед смертью отец попросил открыть дверь маме»: сын Стриженова расплакался на прощании с ним

Сын народного артиста СССР Олега Стриженова Александр рассказал о трогательном последнем разговоре отца, в котором он вспомнил мать, пишет журнал The Voice.

По словам Александра, перед смертью отец вспомнил о матери — Ксении Алексеевне Стриженовой, и попросил открыть ей дверь.

«Мы всей семьей приезжали навещать отца. Обе дочери, жена, я и старший внук. Мы долго разговаривали и уехали. Он уснул. Его помощница рассказала, что, когда он проснулся, позвал ее, сказал: "Танечка, открой, пожалуйста, дверь". Она ответила: "Олег Александрович, дверь же в спальную открыта". Он говорит: "Нет, открой входную... мама... мама придет". Ну, вот пришла мама и забрала», — рассказал Александр.

Рассказывая об этом моменте, сын Олега Александровича расплакался. Он также поделился обстоятельствами смерти отца. По его словам, он ушел из жизни по-христиански — исповедовавшись и причастившись.

Народный артист СССР умер 9 февраля 2025 года в Москве от продолжительной болезни. Подробности недуга не разглашались.

На прощании с артистом присутствовали видные деятели культуры — Лариса Гузеева, Леонид Якубович и Елена Малышева. Советская актриса Лариса Лужина отметила, что в доме Олега было много его картин. Она рассказала, что актер в последнее время уделял много времени именно живописи.

Похороны Стриженова начались на Троекуровском кладбище в 15:00 мск. Прощание проходило в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Ранее телеграм-канал SHOT назвал возможную причину смерти Олега Стриженова.