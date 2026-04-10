«Пересадил из неожиданного места»: Артемий Лебедев иронично отчитался о пересадке волос

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев сделал пересадку волос. И, как всегда, не смог пройти мимо возможности пошутить в соцсетях. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В запрещенном Instagram* он опубликовал фото с белой повязкой на голове и подписью, которая уже разлетелась на цитаты. Блогер заявлет, что он пересадил немного волос с жопы на голову, чтобы было там, где видно.

Сам Лебедев, судя по тону, воспринимает произошедшее как забавное приключение. Он не скрывает, что прибегнул к помощи хирургов, но делает это с фирменной самоиронией. Подписчики уже окрестили его «образцом телесного позитива» и «человеком, у которого нет запретных тем».

