Петросян выиграла короткую программу на Кубке Первого канала с 76,45 баллами

Камила Валиева, для которой это соревнование стало первым официальным стартом после истечения четырехлетней дисквалификации, расположилась на четвертой строчке с 70,09 балла. Она упала с четверного тулупа, но чисто исполнила двойной аксель и каскад из тройного лутца и тройного тулупа, правда, с небольшой помаркой на приземлении.

Это первое выступление Валиевой с короткой программой с декабря 2023 года. Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт о ее дисквалификации. В конце октября 2023-го фигуристка начала тренироваться в группе Светланы Соколовской. В конце января 2026 года она уже пробовала силы на чемпионате России по прыжкам.

Ранее заслуженный тренер СССР обнаружила связь между Кубком Первого канала с турнирами советской эпохи.