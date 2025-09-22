С иноагента Галкина через суд требуют крупную задолженность за электроэнергию

Компания «Мосэнергосбыт» обратилась в суд с иском к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за электроэнергию, которая превышает полмиллиона рублей. Первое заседание по делу назначено на 25 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Черемушкинский суд Москвы подтвердил, что принял к производству иск энергосбытовой компании к артисту. Речь идет о долге за потребленную электроэнергию, связанном с домом, расположенным в поселке Грязь. Предварительное слушание по делу, на котором судья определит дальнейший ход процесса, запланировано на конец месяца.

Этот иск продолжает серию финансовых трудностей, которые испытывает артист после своего отъезда из России. Ранее появлялась информация о других судебных разбирательствах, связанных с имущественными и финансовыми вопросами. Нынешний долг за коммунальные услуги указывает на возможные проблемы с содержанием недвижимости в России.

Судебный процесс привлекает внимание не только из-за суммы долга, но и в связи с публичным статусом ответчика. Назначенное на 25 сентября заседание по подготовке дела к разбирательству станет первым шагом в разрешении этого спора между крупной коммунальной компанией и известным артистом.

Ранее стало известно, как живут дети знаменитостей-иноагентов, уехавших из России.

*признан иностранным агентом на территории РФ