Под российским флагом: Анастасия Багиян стала чемпионкой Паралимпиады в лыжном спринте

На зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии российская копилка пополнилась второй наградой высшей пробы. Лыжница Анастасия Багиян одержала блестящую победу в спринтерской гонке классическим стилем. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в категории спортсменов с нарушением зрения (класс NS1), россиянка вместе со своим ведущим (лидером) Сергеем Синякиным преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды, не оставив шансов соперницам в финальном забеге. Это золото стало вторым для российской делегации на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее на высшую ступень пьедестала поднялась горнолыжница Варвара Ворончихина. На текущий момент в активе команды, состоящей всего из шести атлетов, уже четыре медали: две золотые и две бронзовые. Высокая результативность малочисленного состава подчеркивает уровень подготовки российских паралимпийцев к главным стартам четырехлетия.

Особую значимость этим победам придает тот факт, что россияне впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде в полноценном статусе — с национальным флагом и гимном. После полного восстановления прав Паралимпийского комитета России (ПКР) в сентябре 2025 года, Игры-2026 стали символом возвращения страны в мировую спортивную семью

