Подмосковные школьники смогут снять научно-популярное кино в рамках выставки «Россия»

Подростки из Подмосковья могут принять участие в бесплатных интенсивах под названием «Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма», которые проведут в рамках образовательного проекта «Культура для школьников» на выставке «Россия». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Целью программы является нахождение формы, способной заинтересовать подростков чем-то интересным и важным. Ребята получат опыт командной работы, а ее результатом станет создание познавательного фильм. На бесплатные мастер-классы приглашаются школьники в возрасте от 14 до 17 лет. При этом каждое занятие завершится созданием короткого научно-популярного фильма.Лаборатории-интенсивы будут работать по выходным дням в интерактивной зоне павильона № 19 «Атом» на ВДНХ.

«Также ребята попробуют себя в кинопрофессиях: режиссер, оператор, художник, звукорежиссер и другие, получают навыки создания сценария для короткометражного учебного фильма, учатся работать с окружающим пространством, разрабатывать идею и тему фильма, развивать сценарий и работать в команде», — добавили в пресс-службе ведомства.

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