Подмосковные школьники соревнуются в молодежном проекте «Театральный поединок. Школьная лига»

Более 400 воспитанников школьных театров из 4 городских округов встретились на кастинг-встрече в рамках молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная лига». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что участники встречи познакомились с основами актерской импровизации под руководством опытных педагогов. Во второй части мероприятия юные артисты вышли на сцену, продемонстрировав свои таланты и навыки.

После выступлений школьники совместно с экспертами проекта обсудили свои номера, выявив сильные и слабые стороны. Руководитель проекта Максим Драченин отметил активное участие всех ребят в творческом процессе. Он также подчеркнул, что школьники давали друг другу объективные оценки, что способствовало их творческому росту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ.