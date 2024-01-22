Подмосковные студентки заняли призовые места на всероссийском конкурсе фотографического искусства

Подмосковные студентки заняли первое и второе призовые места. Как отметили в ведомстве, работы девушек отличаются глубиной смысла, оригинальный видением окружающего мира и красотой композиции. В министерстве добавили, что особую роль в успехе студенток на конкурсе сыграла их педагог Светлана Манилкина.

Конкурс «Молодой фотограф года» проходит каждый год. Его цель — содействие развитию детского и молодежного фотографического творчества. Участие в данном конкурсе позволяет молодым талантам продемонстрировать мастерство и получить признание в профессиональной среде.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность развития парков и домов культуры в регионе.