Подмосковные студентки заняли призовые места на всероссийском конкурсе фотографического искусства
Фото: [пресс-служба министерства культуры и туризма МО]
Студентки колледжа «Подмосковье» Юлия Горюнова и Екатерина Тарасова стали лауреатами восьмого всероссийского конкура «Молодой фотограф» года, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подмосковные студентки заняли первое и второе призовые места. Как отметили в ведомстве, работы девушек отличаются глубиной смысла, оригинальный видением окружающего мира и красотой композиции. В министерстве добавили, что особую роль в успехе студенток на конкурсе сыграла их педагог Светлана Манилкина.
Конкурс «Молодой фотограф года» проходит каждый год. Его цель — содействие развитию детского и молодежного фотографического творчества. Участие в данном конкурсе позволяет молодым талантам продемонстрировать мастерство и получить признание в профессиональной среде.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность развития парков и домов культуры в регионе.