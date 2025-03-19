Появилась версия о причине смерти экс-нападающего «Ак-Барса» Малыхина

Смерть 34-летнего хоккеиста Федора Малыхина может быть связана с передозировкой наркотическими веществами. Об этом сообщили источники SHOT.

Напомним, 18 марта стало известно, что тело Малыхина обнаружили в его собственной квартире. Сообщалось, что предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

По информации SHOT, за несколько дней до своей трагической гибели бывший нападающий прекратил выходить на связь с родными. Отец спортсмена решил поехать к нему домой, где и обнаружил неподвижное тело сына.

19 марта тело Малыхина направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательных причин смерти.

Федор Малыхин выступал за «Ак Барс», «Авангард» и бы капитаном «Автомобилиста». Он стал обладателем Кубка Гагарина и был участником Матча всех звезд в 2014 году.

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