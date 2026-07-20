Валя Карнавал стала свидетельницей финала чемпионата мира по футболу

Блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) оказалась в числе счастливых зрителей, которые своими глазами увидели финал Чемпионата мира по футболу 2026 года, пишет Super.

Решающий матч турнира прошел на стадионе MetLife Stadium в американском Ист-Ратерфорде. Валя не упустила возможности поделиться с поклонниками кадрами с трибун, выложив фото в личном блоге.

Для посещения такого значимого события блогер выбрала образ, который явно отражал ее спортивные предпочтения. На ней была футболка в поддержку сборной Аргентины. Образ дополнили распущенные уложенные волосы и макияж в нюдовых оттенках с акцентом на темно-розовую помаду. Карнавал выглядела стильно и одновременно спортивно, гармонично вписавшись в атмосферу футбольного праздника.

Сам финал запомнился не только напряженной борьбой на поле, но и грандиозным шоу. Перед зрителями выступили мировые звезды — Шакира и Джастин Бибер. Однако главное событие развернулось на газоне.

Аргентинская сборная, за которую болела Валя, не смогла одержать победу. Единственный гол был забит Ферраном Торресом на 106-й минуте дополнительного времени, и он принес испанской команде второй в истории титул чемпионов мира. Этот гол стал решающим — матч завершился со счетом 1:0 в пользу Испании.

Накануне телеведущая Ольга Бузова призналась, что ее расстроило поражение Аргентины в финале ЧМ.