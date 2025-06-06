Пресняков и Подольская закатили свадьбу за 7 млн рублей

Пресняков и Подольская отметили годовщину знакомства как вторую свадьбу — с сотней гостей, звездами и бюджетом в миллионы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская не пожалели средств и усилий, чтобы превратить годовщину знакомства в роскошную вторую свадьбу. Праздник прошел в закрытом формате на площадке элитного Soho Country Club, расположенного на берегу залива на Новой Риге. Открытая терраса, живые цветы, блюда европейской, авторской и паназиатской кухни — только аренда и депозит под гостей составили около 2 млн рублей. Общие расходы, по данным SHOT, превысили 7 млн рублей.

Вечеринка собрала около 130 гостей. Среди них — звезды отечественной сцены и шоу-бизнеса: Лариса Долина, Полина Гагарина, Пелагея, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Иосиф Пригожин и другие. К поздравлениям присоединился даже Дмитрий Песков. Вечер сопровождали выступления Александра Реввы и Дмитрия Маликова. Несмотря на масштаб, отель для гостей не арендовали — после торжества все разъехались по домам.

Ранее продюсер Пригожин оценил нападки хейтеров по поводу критики его роскошной квартиры.