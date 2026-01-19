Приставы прибыли в бывшую квартиру Долиной, чтобы выселить ее: все сроки истекли

Началась процедура принудительного выселения народной артистки РФ Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках в Москве, пишет телеграм-канал SHOT. На место прибыли судебные приставы для передачи ключей от жилья новой владелице — Полине Лурье.

По данным источника, сама певица на этот процесс не явилась, так как отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). При этом адвокат Лурье присутствует на месте, чтобы принять ключи. Самой хозяйки, как отмечает SHOT, нет.

Принудительное выселение Долиной должно состояться 19 января. Представители певицы сообщили, что она вернется в Москву лишь 20 января.

Напомним, в 2025 году Долина стала жертвой мошенников, продав свою московскую квартиру за 112 млн руб. Лурье. Покупательница не знала, что певица находится под влиянием аферистов. Сама Долина подала в суд, чтобы оспорить решение о сделке и выиграла. Лурье осталась и без денег, и без квартиры.

Покупательница не думала сдаваться: она подала иск в Верховный суд РФ, который оспорил решение о признании сделки недействительной и вернул право собственности Лурье.

Ранее стал известен размер пенсии народной артистки РФ Ларисы Долиной.