Со школьниками и студентами Подмосковья поговорили о профессиях и достижениях в транспортной отрасли в рамках реализации цикла профориентационных занятий «Россия — мои горизонты». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Ребятам рассказали о последних достижениях в транспортной сфере, какие специальности в этой отрасли сегодня востребованы. Они также посмотрели видеоролик с международной выставки-форума «Россия» — мини-экскурсию по тематическому павильону «Россия в движении», и узнали, из чего состоит и как выглядит сегодня рассматриваемая отрасль.

В рамках занятий для обучающихся провели игру «Было — Стало», из которой они узнали несколько впечатляющих фактов о том, как эволюционировала транспортная сфера. Учащиеся также проверили свою интуицию в рамках интеллектуального задания «Будущее или реальность».

В пресс-службе ведомства добавили, что цель курса «Россия — мои горизонты» — сформировать у школьников готовность к выбору профессии, познакомить их с федеральным и региональными рынками труда, дать представление о разнообразии профессий, их перспективности и востребованности.

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