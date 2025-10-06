Прокуратура потребовала для иноагента Лазаревой семь лет колонии

Прокуратура потребовала заочно приговорить телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам колонии за уклонение от обязанностей иностранного агента. Это уже второе уголовное дело в отношении эмигрировавшей журналистки. Об этом сообщает ТАСС.

Государственный обвинитель в Пресненском суде Москвы заявила о необходимости назначить Татьяне Лазаревой семь лет лишения свободы. Основанием для наказания стало уклонение журналистки от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов.

Следствие установило, что в феврале 2025 года Лазарева дважды публиковала материалы в личном телеграм-канале без обязательной маркировки. Роскомнадзор зафиксировал эти нарушения, что привело к возбуждению уголовного дела. Важно отметить, что ранее телеведущая уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения, а назначенные судом штрафы так и не оплатила.

Это дело стало для Лазаревой вторым уголовным преследованием. Ранее Второй Западный окружной военный суд уже заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по обвинению в пропаганде терроризма. По обоим делам журналистка, находящаяся в международном розыске, свою вину не признает. Адвокаты защиты настаивают на несоответствии предъявленных обвинений действительности.

Ранее экс-редактор Первого канала попала в реестр иноагентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента