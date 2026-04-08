Риелтор рассказал о конфликте с заочно арестованным блогером Гасановым и его угрозах

Риелтор Вадим Де, имя которого уже связывали со скандальной историей о продаже апартаментов за «печеньки», дал новое интервью. На этот раз он рассказал Super.ru об угрозах, которые якобы поступали в его адрес от блогера Гусейна Гасанова.

По словам Де, у него есть все доказательства, несмотря на попытки адвокатов Гасанова опровергнуть обвинения.

«За все опасаюсь. Доказательства [угроз] все есть. Но я не намерен судиться, разбираться, спорить. Я просто хочу, чтобы эта история скорее уже закончилась», — высказался риелтор.

Сам Де отмечает, что не собирается подавать в суд.

Конфликт, напомним, возник из-за недвижимости. Речь идет об апартаментах в комплексе «Нева Тауэрс» в Москве стоимостью 60 млн рублей. По версии риелтора, Гасанов просил переоформить эти апартаменты на себя, но при расчетах вместо денег в банковскую ячейку положили пачки печенья. После огласки этой истории Де решил расторгнуть сделку и, по его словам, столкнулся с угрозами.

В частности, он заявляет, что Гасанов намекнул, что они могут «поменяться местами». Де утверждает, что готов подтвердить свои слова, но повторяет: его цель — не судебное разбирательство, а прекращение скандала.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России Алла Пугачева выставила пятикомнатную квартиру в центре Москвы на продажу.