«Просто вейп с жидкостью». Дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков передали в суд: что ей грозит теперь?

Уголовное дело актрисы Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в Домодедовский суд для рассмотрения. Его исход определит дальнейшую судьбу звезды. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы уголовного дела в отношении Аглаи Тарасовой переданы в Домодедовский суд Московской области. Поводом для возбуждения дела стало задержание актрисы в августе в аэропорту Домодедово. При досмотре в ее ручной клади обнаружили вейп, в котором находилось 0,38 грамма масла каннабиса.

Следствие предъявило Тарасовой обвинение по статье о контрабанде наркотических средств. До это суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Актрисе нельзя покидать жилье в ночное время и пользоваться средствами связи, за исключением вызова экстренных служб. Сама Тарасова в ходе заседания признавала вину и заявляла о раскаянии, ссылаясь на необходимость ухода за пожилыми родственниками и предстоящие съемки. Теперь ее судьбу решит суд, который определит меру наказания по уголовной статье.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Раппопорт навестила Аглаю Тарасову после ее задержания с наркотиками.