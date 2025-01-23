Следствие не стало возбуждать уголовное дело по факту смерти экс-мужа Седоковой

Следственные органы России приняли решение не возбуждать уголовное дело в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил с собой в московском хостеле 17 декабря. Об этом РИА Новости сообщила юрист Екатерина Гордон, к которой обратился отец спортсмена Райтис Тимма с просьбой сделать все, чтобы правоохранители проверили содержимое телефона сына.

Как отметила Гордон, родственники спортсмена намерены обжаловать решение об отказе в возбуждении дела.

Смерть Тиммы вызвала широкий общественный резонанс, и некоторые его друзья начали публично обвинять его бывшую жену, известную певицу Анну Седокову, в причастности к его гибели.

В частности, близкий друг баскетболиста Марк Пугачев ранее заявил, что Седокова лишила Тимму работы и денег, что, по его мнению, могло способствовать его решению совершить суицид. Он также обвинил певицу в заказном убийстве Тиммы.

Журнал Thevoicemag со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина сообщил, что подобные обвинения могут иметь серьезные последствия, вплоть до уголовного дела за клевету. Он отметил, что посмертная судебно-психиатрическая экспертиза уже была проведена, а друзья Тиммы могут столкнуться с правовыми последствиями из-за своих высказываний.

Седокова, комментируя произошедшее, заявила, что последнее время «жила как в аду». После смерти Тиммы она попала в больницу, где лежала под капельницей. Она также была допрошена следователями в качестве свидетеля.

Ранее блогер Антон Суворкин заявил, что перед смертью Яниса Тиммы Анна Седокова изменила ему с футболистом Александром Кокориным.