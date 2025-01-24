Путин указом присвоил звание заслуженного артиста России режиссеру Кеосаяну

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну почетного звания заслуженного артиста России. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

В указе отмечается, что Кеосаян является известным продюсером и активным членом некоммерческого партнерства «Гильдия продюсеров России».

Помимо Кеосаяна, звание заслуженного артиста России присвоено артисту государственного автономного учреждения культуры Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова Владимиру Безродных и артисту Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева Алексею Ротачкову.

9 января супруга Кеосаяна, главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что он находится в коме после пережитой клинической смерти.

19 января она вновь сделала публикацию о состоянии Кеосаяна, сообщив, что ее муж все также находится в состоянии комы.