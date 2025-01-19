Симоньян сообщила, что состояние Кеосаяна остается без изменений

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вновь высказалась о здоровье своего мужа Тиграна Кеосаяна. В своем телеграм-канале она написала , что состояние Тиграна остается без изменений — он по-прежнему находится в коме.

9 января Симоньян сообщила, что российский телеведущий и режиссер Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Симоньян отметила, что ее муж давно испытывал проблему с сердцем.

«Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — написала Симоньян.

Журналист также поблагодарила всех, кто беспокоится о состоянии ее мужа. Она отметила, что его здоровьем интересуются множество людей.

Ранее Симоньян призналась, что до последнего не хотела рассказывать об этой ситуации общественности. Она попросила всех, кто любит Кеосаяна, помолиться за него.

Симоньян и Кеосаян женаты с 2022 года. В браке у пары родились трое детей — дочь Марьяна, сын Баграт и дочь Маро. В 2008 и 2010 годах режиссер перенес два инфаркта миокарда.

Кеосаян известен разборами политической обстановки в мире. На своем канале «Кеосаян Daily», на котором также видео публикует Симоньян, он разбирал актуальные инфоповоды и давал свою оценку случившемуся. Также Кеосаян вел программу «Международная пилорама» на телеканале НТВ, где с юмором освещал события мировой политики.

Ранее журналист и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала сообщения о коме Тиграна Кеосаяна.