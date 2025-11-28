Расстрел журналистов и застолье у Мавзолея на Красной площади: юрист объяснил безнаказанность Григория Лепса

Подготовка к свадьбе Григория Лепса с 19-летней студенткой обернулась громким скандалом после ряда эпатажных заявлений артиста. Обсуждая детали будущего торжества, певец публично пригрозил отстреливать назойливых репортеров, если они приблизятся к месту банкета, и озвучил идею установить барную стойку прямо у Мавзолея на Красной площади. Пока общественники требуют отменить концерты звезды за подобные вольности, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» оценил, есть ли в словах народного артиста реальный состав уголовного преступления.

Поведение звезд шоу-бизнеса, обладающих высоким статусом и политическим весом, часто вызывает вопросы у общества: где заканчивается эпатаж и начинается уголовная ответственность? Григорий Лепс, состоящий в высшем совете партии ЛДПР, своими заявлениями прошел по очень тонкой грани.

Как отмечает Илья Русяев, формально в словах артиста можно усмотреть признаки серьезных правонарушений:

«Такие формулировки напрямую затрагивают нормы уголовного законодательства. Статья о воспрепятствовании деятельности СМИ предусматривает ответственность за угрозы, создающие препятствия в работе журналистов. Кроме того, если рассматривать журналистов как устойчивую профессиональную группу, то заявления, допускающие возможность насильственных действий по отношению к ним, подпадают под сферу регулирования статьи, запрещающей распространение идей, способных стимулировать враждебное отношение и поощрять физическое воздействие».

Однако юрист подчеркивает: наличие статьи в Уголовном кодексе не гарантирует ее применение. Правоприменительная практика в России сейчас имеет свои специфические приоритеты.

«Для запуска подобных механизмов всегда требуется инициатива государства, — поясняет эксперт. — Строгих формулировок в интервью недостаточно, если правоприменителю важно показывать отсутствие проблемы. Тем более что в последние годы внимание правоохранительных органов концентрируется на других типах высказываний — связанных с действиями вооруженных сил, вопросами войны и политического протеста».

По словам Русяева, рядовые граждане часто получают реальные проблемы с законом даже за ироничные комментарии в интернете, где эксперты мгновенно находят опасность для государства. Но в случае с народным артистом ситуация иная.

«Сложившаяся ситуация выглядит так: даже резкие высказывания, касающиеся применения насилия или обсуждения мероприятий на охраняемой территории, сами по себе не означают автоматического появления состава преступления. Для привлечения к ответственности необходимо наличие конкретных действий, прямой угрозы определенному лицу или доказанной цели помешать работе журналистов. В данном случае все остается на уровне громкой реплики, юридически не переходящей границ, установленных уголовным правом», — резюмировал юрист.

