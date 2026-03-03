Реабилитация вместо голов: «Ан-Наср» подтвердил диагноз Роналду

Саудовский клуб «Ан-Наср» официально подтвердил, что лидер команды и пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду получил повреждение подколенного сухожилия. Об этом сообщает «РБК».

Матч против «Аль-Фейхи» (3:1) сложился для 41-летнего португальца крайне неудачно. Уже на 11-й минуте встречи Роналду не смог реализовать пенальти, пробив мимо ворот. На протяжении всей игры нападающий выглядел скованным, а на 81-й минуте сигнализировал тренерскому штабу о дискомфорте в ноге и был заменен. Сразу после ухода с поля медики наложили на его бедро лед.

На данный момент Роналду уже приступил к индивидуальной программе реабилитации. Медицинский штаб «Ан-Насра» оценивает его состояние в режиме «день за днем». Степень серьезности надрыва не уточняется, однако под угрозой оказывается участие капитана в матче против «Неома», запланированном на 7 марта.

Ранее стало известно, что ОАЭ и Саудовская Аравия готовят военный ответ на удары Ирана.