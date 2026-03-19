Садальский назвал лучшую роль Сухорукова: она длится 20 минут и не попала в фильмографию

Народный артист России Станислав Садальский, встретив в театре имени Вахтангова коллегу Виктора Сухорукова, поделился мнением о его лучшей, по версии Садальского, роли. Речь идет о короткометражном фильме «Электрический стул», снятом около десяти лет назад. Эта работа, по словам Садальского, осталась незаслуженно забытой и даже не вошла в официальную фильмографию артиста. Об этом пишет REGIONS.

Садальский напомнил, что у Сухорукова был непростой путь к известности: долгие годы невостребованности, смена профессий. Однако актер проявил себя как настоящий труженик и борец. В формате короткого метра, считает Садальский, Сухоруков сумел сконцентрироваться на одной эмоции и довести ее до предела, что и есть проявление истинного мастерства.

В «Электрическом стуле» Сухоруков сыграл смотрителя камеры смертников. Сюжет лаконичен и жесток: его герой грубит уборщице, демонстрируя власть и спесь. Но затем, решив «поиграть» в приговоренного и примерив электрический стул, он оказывается в ловушке, из которой нет выхода. Садальский назвал созданный Сухоруковым образ ярким и запоминающимся.

Сам Виктор Сухоруков, по словам Садальского, выразил удивление, что эту короткометражку до сих пор помнят, ведь она даже не значится в его официальной фильмографии. Тем не менее именно в ней, по мнению Садальского, талант артиста раскрылся наиболее сильным образом.

