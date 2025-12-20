Рэпер Macan в армии сядет за руль «Урала»

23-летний рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), получивший повестку в конце осени, официально приступил к срочной службе в армии, где его распределили в водители, пишет телеграм-канал SHOT.

Известно, что Косолапов проходит службу в 1-й группе спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь», который входит в состав сил Росгвардии. При этом он был назначен не в боевое, а в обеспечивающее подразделение. Рэпер занял должность водителя в отделении материально-технического обеспечения.

В его распоряжении, как сообщается, находится различная автомобильная техника. В части есть грузовые автомобили «Урал» с бронерубкой, а также легковой транспорт: автомобили марок Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусы.

Центр специального назначения «Витязь» — одно из наиболее известных и титулованных спецподразделений в России. Его бойцы специализируются на борьбе с терроризмом, освобождении заложников и пресечении массовых беспорядков.

«Витязи» участвовали, в частности, в операции по освобождению заложников во время теракта на Дубровке («Норд-Ост») в 2002 году. За историю отряда звания Героя России были удостоены минимум 16 его сотрудников.

