Рэпера Machine Gun Kelly заподозрили в романе Карой Делевинь после расставания с Меган Фокс

Американский рэпер Ричард Колсон Бейкер, который недавно расстался с беременной актрисой Меган Фокс, был замечен на «Супербоуле-2025» в компании популярной модели и актрисы Карой Делевинь. Фотографии музыканта с 32-летней актрисой опубликовало издание TMZ.

Их совместное появление вызвало слухи о возможном романе между ними. На фотографиях, попавших в объективы папарацци, Колсон и Делевинь пытаются попасть в VIP-ложу стадиона в Новом Орлеане. Однако, как отмечает источник, их поведение не выдавало никаких романтических намеков — рэпер и актриса общались спокойно.

Несмотря на обсуждения этого совместного выхода в свет, издание отмечает, что Ричард и Кара давно дружат. Сама актриса находится сейчас в отношениях. Кроме того, как утверждают источники, рэпер все еще не отошел от разрыва с Меган Фокс.

Ранее издание The Voice сообщило, что Меган Фокс окончательно рассталась с рэпером Колсоном Бэйкером. Отмечалось, что актриса не хочет лишать экс-партнера общения с их будущей дочерью.

Несмотря на это, СМИ также сообщали, что Фокс специально ограничила общение с Колсоном.